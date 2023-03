Ferrari California va a fuoco all'improvviso in un parcheggio VIDEO

Gli appassionati di supercar di tutto il mondo sognano di possedere una Ferrari , ma diversamente da quanto si può pensare anche le rosse di Maranello possono subire dei guasti improvvisi o situazioni più gravi. A testimoniare che anche le vetture del Cavallino non sono indistruttibili è un video girato negli Stati Uniti che ha fatto emergere una preoccupazione importante per chi ha nel proprio garage uno dei modelli dell'azienda italiana.

Ferrari, quante regole! Non tutti i ricchi possono comprarsela: ecco perché

Tra fuoco e fiamme

Una Ferrari California è andata a fuoco lasciando i proprietari a guardare impotenti la scena mentre il loro costosissimo veicolo veniva distrutto dalle fiamme. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incendio, ma quel che si sa è che nel 2016, la Ferrari California e la 488 GTB hanno subito un richiamo per nel 2016 a causa un particolare tipo di colla usato per i materiali fonoassorbenti.

La Ferrari California è un modello prodotto dal 2008 al 2014 equipaggiato con un motore V8 da 4,3 litri con una potenza di 460 CV. La velocità massima raggiungibile è di 310 km/h, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,9 secondi. Come dimostra il video dell'incidente, il fuoco ha distrutto completamente la Ferrari California, rendendola praticamente inutilizzabile e destinata tristemente alla rottamazione.