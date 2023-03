Ladri da record: rubano sei Dodge in meno di un minuto

I ladri oramai hanno affilato talmente bene la loro tecnica che, per rubare delle auto, riescono a impiegare meno di un minuto. E se questo sembra incredibile è perché ancora non avete conosciuto questa storia. Siamo nel Kentucky , precisamente da Don Franklin Somerset Chrysler Dodge Jeep Ram . Nella notte alcuni delinquenti - secondo la Polizia verso le 2 del mattino - sono entrati nella concessionaria e si sono impossessati di ben sei Dodge Challenger SRT Hellcat , tutto in circa 45 secondi . L'atto è stato ripreso da un video delle telecamere di sicurezza del locale, poi consegnato a WTVQ, un'emittente televisiva del Kentucky.

Il furto

La Polizia è riuscita a rintracciare cinque delle auto rubate. Il direttore generale della concessionaria, Adam Bryant, si è espresso in merito alla questione alla tv locale WKYT: "È davvero straziante. Sono sparite auto per un valore di 600.000 dollari. Sono un sacco di soldi. Un affare piuttosto grosso. Hanno forzato una finestra sul retro, sono entrati nell'edificio, hanno trovato le chiavi di tutti e sei i veicoli e li hanno portati via dal parcheggio in pochi minuti.”

Secondo Bryant, i ladri erano 7. “Una volta scattato l'allarme, ci vogliono 60 secondi prima che inizi ad avvisare. Se ne sono andati 20 secondi prima che l'allarme iniziasse a suonare. Il tempo di risposta della polizia è stato di circa tre minuti. È stato davvero ottimo", ha concluso. I malviventi dopo il furto si sono spostati in solitaria, tanto che le autorità hanno trovato le cinque Hellcat in luoghi diversi nella notte, essendosi subito mobilitate per prenderli. Una è stata distrutta durante l'inseguimento e il ladro arrestato. Le altre sono state trovate fra il Tennessee e l'Alabama.

