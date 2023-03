Paura Espargaro, caduta shock nelle prove di Moto Gp: è in ospedale. Come sta

Come sta Espargaro

L'impatto, prima con l'asfalto e poi contro le barriere a bordo pista, è stato forte. Il pilota spagnolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Faro per accertamenti, ma è cosciente, nonostante traumi alla schiena e al torace. Gli esami dovranno escludere problemi polmonari o alla colonna vertebrale. Il dottor Angel Charte, il medico del Motomondiale, ha spiegato che Espargaro muove gli arti, non ha problemi neurologici, ma vanno comunque esclusi danni interni attraverso nuove analisi.

Le parole del medico

Charte ha spiegato: "Ha avuto una caduta ad alta energia con una grande contusione politraumatica a livello dell'intera colonna dorsale, lombare e sacrale. Dovremo vedere qual è la portata una volta eseguiti gli esami all'ospedale di Faro. A livello cervicale sta perfettamente bene. Neurologicamente sta bene, non ha mai perso conoscenza. Non abbiamo mai dovuto intubarlo e l'ossigenazione è buona, ma ha una forte contusione polmonare".