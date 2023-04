L'ultima follia social del terrore: ti sdrai sulla strada e aspetti l'arrivo delle auto

Il mondo dei social non smette mai di stupire in negativo. La nuova "Challenge", una sorta di "sfida" a cui vengono invitati a partecipare diversi utenti, prevede infatti che ci si sdrai su una strada trafficata: l'ultimo che si alza prima che arrivino le auto ha vinto . Si chiama Planking Challenge , ed è superfluo sottolineare come sia pericolosissimo .

Un "gioco" folle e pericolosissimo

"Plank" vuol dire "tavola", perché appunto i "giocatori" sfidano la morte comportandosi proprio come una tavola, sdraiati in mezzo alla strada con le braccia distese lungo il corpo. Alcune varianti prevedono addirittura la faccia in giù. La polizia locale di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, è venuta in possesso di un video in cui, durante la notte tra domenica e lunedì scorso, sei ragazzi - quattro maschi e due femmine - si sdraiano sulla Casilina ripresi dai telefonini, con i video caricati sui social a dimostrazione della sfida completata. Il Sindaco del comune ciociaro, Gioacchino Ferdinandi, ha informato i Carabinieri per identificare i sei ragazzi. "Rivolgo un appello non solo alle loro famiglie, ma a tutti coloro che utilizzano i social - ha dichiarato il primo cittadino -: chiunque venga a conoscenza di questi gesti deve immediatamente denunciarli poiché la semplice condivisione sui social rischia di ottenere l’effetto opposto".

