Rubano una Kia per una "challenge" su TikTok: uccisi 4 adolescenti

In cosa consiste la "challenge"

La "challenge" è cominciata nel 2021 e negli Stati Uniti ha portato a un grande aumento dei furti di Kia e Hyundai. Una "sfida" in cui l'auto viene rubata accedendo all'abitacolo, staccando il piantone del volante e collegando la vettura con un comune cavo USB. Il tutto in circa 30 secondi. Il dato inquientante è che i protagonisti dei furti sono ragazzi giovanissimi. Le auto rubate, in seguito, vengono utilizzare perlopiù dei semplici giri per il quartiere, ma anche altri reati, per poi essere abbandonate in mezzo alla strada. La "challenge" prevede inoltre che i ladri pubblichino online i video delle loro malefatte, ovvero il furto e la successiva guida, utilizzando l'hashtag #KiaBoys, che conta milioni e milioni di visualizzazioni sul celebre social.

Kia in aiuto delle forze dell'ordine: ecco come

Adesso, come accennato, le cose si sono fatte tremendamente serie. La morte dei 4 adolescenti ha fatto sì che la filiale nordamericana di Kia pubblicasse un comunicato ufficiale: "Kia America si unisce alla comunità di Buffalo in lutto per il tragico incidente che ha coinvolto sei adolescenti locali lunedì mattina presto, apparentemente il risultato di un furto di una Kia Sportage domenica sera. Kia è consapevole della recente tendenza tra i nostri giovani - incoraggiati dai social media - che mirano a determinate auto Kia con sistemi di accensione "turn-to-start". In molti casi, i veicoli vengono rubati esclusivamente allo scopo di operare in modo spericolato e pericoloso. Tale condotta criminale mette in pericolo le nostre comunità locali e viola i diritti di proprietà del proprietario del veicolo. Il PD di Buffalo non ha ancora rilasciato tutti i dettagli pertinenti della sua indagine che ci permetteranno di collegare questo particolare caso con questa tendenza sociale più ampia". La Casa di Seul ha quindi deciso di aiutare le forze dell'ordine statunitensi, fornendo gratuitamente delle serrature per il volante come salvaguardia per i veicoli interessati.

Minore ruba l'auto ai genitori e si schianta contro uno scuolabus