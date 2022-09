Rubano Kia e Hyundai con un cavo USB: la pericolosa "challenge" di TikTok

Rubare auto usando semplicemente un cavo USB. Dagli USA arriva una nuova pericolosa " challenge " (una "sfida, prova") diffusasi sul noto social network TikTok che consiste nel rubare modelli Kia e Hyundai usciti tra il 2010 e il 2021 che per avviarsi non utilizzano un telecomando ma una chiave meccanica .

Chi ruba le auto e come vengono utilizzate le Kia e Hyundai

La "challenge" è cominciata nel 2021 e negli Stati Uniti ha portato a un grande aumento dei furti di Kia e Hyundai. Basti pensare che nella città di St. Petersburg, in Florida, oltre un terzo dei furti d'auto avvenuti dalla metà di luglio sono collegati proprio a questa "challenge". Una "sfida" in cui l'auto viene rubata accedendo all'abitacolo, staccando il piantone del volante e collegando la vettura con un comune cavo USB. Il tutto in circa 30 secondi. Il dato inquientante è che i protagonisti dei furti sono ragazzi giovanissimi, tanto che uno dei più prolifici in tal senso sarebbe un bambino di soli 11 anni, quindi senza neanche patente. Ma cosa viene fatto poi con le auto rubate? Perlopiù dei semplici giri per il quartiere, ma anche altri reati, per poi essere abbandonate in mezzo alla strada. La "challenge" prevede inoltre che i ladri pubblichino online i video delle loro malefatte, ovvero il furto e la successiva guida, utilizzando l'hashtag #KiaBoys, che conta già più di 33 milioni di visualizzazioni su TikTok.

L'accusa a Kia e Hyundai: le vostre auto sono facili da rubare

La beffa è che secondo uno studio dell'avvocato statunitense Ken McClain parte della colpa dei furti ricade proprio su Kia e Hyundai, poiché avrebbero costruito auto troppo facili da rubare. TikTok non è stato citato, invece. La soluzione per proteggersi dai suddetti furti? Acquistare kit di sicurezza come un bloccasterzo meccanico. Eventualmente, a furto avvenuto, sarebbe utile utilizzare un localizzatore GPS.

Arrestati tre minorenni: volevano rubare due auto da 700 cavalli!