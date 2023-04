Rolls-Royce va fuori strada e colpisce una statua da 3 milioni di euro

Tanto spavento e svariati milioni di dollari di danno sono i protagonisti principali dell’episodio accaduto a una donna di 66 anni, al volante di una Rolls-Royce Dawn, a Palm Beach, in Florida . Come mostrano le immagini diffuse dalla polizia della nota località americana, la donna si è letteralmente schiantata con la sua vettura contro una statua, che aveva un valore di circa 2,7 milioni di euro .

Rolls-Royce contro statua, la dinamica insolita

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 31 marzo 2023. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe uscita di strada colpendo un marciapiede e prima di impattare contro la statua (che si trova all’interno di una residenza privata) avrebbe distrutto anche una recinzione e attraversato il vialetto della proprietà. Le immagini mostrano la statua a terra, gravemente danneggiata, e la Rolls-Royce in posizione scomposta, con le ruote anteriori sulla spiaggia.

Da quanto appreso, la conducente avrebbe dichiarato alla polizia di non avere alcun ricordo delle ore precedenti l’incidente. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta nella spericolata corsa della vettura, ma la donna - sebbene non sembrasse ubriaca - è stata portata all’ospedale per alcuni accertamenti. Adesso per lei ci saranno diverse conseguenze: oltre ai danni causati alla vettura (il cui valore si aggira intorno ai 330mila euro), ben più grandi sono quelli riportati alla statua.

