Udogie, incidente in Mercedes: travolge i tavoli di un bar

Nessun ferito, ecco i danni alla Mercedes

Il classe 2002, intorno alle 3 di notte, alla guida del Suv ha sbattuto violentemente contro i tavoli del White Bar, in via Deciani, in centro città, causando parecchi danni, ma fortunatamente senza subire traumi fisici né colpire altre persone. Nell'impatto è stata coinvolta anche un'altra vettura parcheggiata poco distante, i cui vetri sono andati in frantumi dopo essere stati colpiti da uno degli ombrelloni del bar. Sul posto sono subito accorsi i Carabinieri. Udogie non è stato portato in ospedale, ma è stato ovviamente sottoposto ad alcool test. E i danni alla vettura? Il paraurti posteriore si è ammaccato, mentre uno dei finestrini è stato sfondato. Niente che il calciatore dell'Under 21 azzurra non possa riparare: per fortuna, non si sono registrati feriti.

La nota dell'Udinese

In seguito, è stata la stessa Udinese a commentare l'accaduto con una nota. Udogie "non ha riportato alcuna conseguenza e si è regolarmente allenato con la squadra agli ordini di mister Sottil. Come stabilito dal regolamento interno, il giocatore sarà sanzionato nella misura prevista dallo stesso".

