BMW In Tour, al via il viaggio fra sport e inclusione sociale

È in arrivo il BMW In Tour , un viaggio all'insegna dello sport e dell'inclusione sociale, che vede la collaborazione dell' ACIB (Associazione Concessionari Italiani BMW), undici Concessionari della rete BMW in Italia e la Onlus Insuperabili , sotto l'ala di SpecialMente, programma di responsabilità sociale d’impresa di BMW Italia che collabora al progetto. L'idea nasce dall’ACIB con l'obiettivo di contribuire a creare valore sociale e favorire l’inclusione attraverso lo sport .

L'iniziativa sarà scandita da 11 tappe, una per ogni sede di Insuperabili e il concessionario BMW Group di riferimento sul territorio. Ognuna di queste sarà caratterizzata da una partita di calcio tra atleti, dipendenti e volontari e verrà eletto l’MVP (most valuable player) della Squadra del concessionario BMW locale. Alla fine del tour, tutti gli MVPs costituiranno la Squadra Ufficiale dei Concessionari BMW. BMW In Tour si concluderà con la partita finale tra la Squadra Ufficiale Concessionari BMW e la Prima Squadra Ufficiale Serie A di Insuperabili. Fra i partner che supportano l'iniziativa si menzionano: Alphabet Italia, BMW Bank Italia, BMW Driving Experience, Car Garantie, Italia Bilanci, Visual Software. Il più forte è però quello di AC Milan, partner strategico nello sport di BMW Italia da ormai tre anni.

L'importanza del progetto

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha commentato così l'iniziativa: "É davvero un piacere essere qui oggi a Casa Milan per raccontarvi un progetto così importante che coinvolge la nostra rete di concessionari e la Onlus Insuperabili e che si inserisce nel nostro programma SpecialMente di restituzione di valore alla società in cui viviamo. E aprire l’incontro di oggi con le parole del Vice-Presidente Onorario e bandiera del Milan, Franco Baresi è stato davvero un privilegio!”

“Abbiamo parlato – ha poi proseguito Di Silvestre - tante volte della nostra strategia di corporate citizenship con i nostri concessionari e negli scorsi anni abbiamo premiato i partner particolarmente attivi in questo ambito. Ma quello che annunciamo oggi rappresenta davvero qualcosa di diverso, di unico, consentitemi di dire, emozionante. Per questo motivo ringrazio Enzo Zarattini, presidente di ACIB e gli 11 concessionari che hanno aderito all’iniziativa. Diciamo spesso che BMW Group esiste perché ha l’ambizione di muovere il corpo, il cuore e la mente. Lasciatemi dire che questo progetto rappresenta un’altra pietra miliare nella nostra strategia di restituzione di valore alla società in cui viviamo. Farlo accanto ai nostri dealer rende il tutto ancora più prezioso e simboleggia il livello straordinario di partnership che ci unisce e che va oltre al business tradizionale”.

Si unisce alle sue parole Enzo Zarattini, Presidente di A.C.I.B: “Mi unisco alle parole del Presidente Di Silvestre nell’esprimere tutta la soddisfazione per aver avuto l’opportunità di partecipare, come Associazione, ad un evento straordinario e a cui tutti teniamo in modo particolare. Il valore delle aziende si misura anche e soprattutto nella loro capacità e volontà di contribuire a creare condizioni migliori nei contesti in cui sono chiamate ad operare. Non avremmo potuto cogliere occasione migliore e ne siamo veramente orgogliosi. Farlo, poi, in collaborazione con BMW Italia non fa che sottolineare una volta in più il comune senso di intenti che ci unisce da sempre e che da sempre ha ispirato il nostro operare.”

Davide Leonardi, Presidente della Onlus Insuperabili: "Siamo orgogliosi di questa partnership, che ci spinge a continuare nel solco del percorso che stiamo tracciando in questi anni. I nostri valori coincidono con quelli di un gruppo importante come BMW e di questo siamo onorati. L'obiettivo sarà quello di raccontare il significato della parola inclusione e di darle concretezza. Lo faremo attraverso un’attività svolta in sinergia con i dipendenti dei concessionari BMW e ci auguriamo che questo sia solo il primo passo di un'avventura che ci spinge a dare il meglio di noi".

Le tappe del tour

Le tappe si svolgeranno in 11 città coinvolgendo 11 concessionari:

Sabato 29/04 – Genova, Concessionaria Autobi

Giovedì 04/05 -Torino, Concessionaria BiAuto

Sabato 13/5 – Milano, Concessionaria AutoVanti

Venerdì 19/05 – Bergamo, Concessionaria Lario Bergauto

Sabato 20/05 – Verona, Concessionaria Fimauto e

Domenica 21/05 - Chioggia, Concessionaria Ceccato Motors

Giovedì 25/05 – Siracusa, Concessionaria AD Pugliese

Martedì 29/05 – Parabita, Concessionaria Emmeauto

Mercoledì 30/05 – Roma, Concessionaria BMW Roma

Martedì 06/06 – Firenze, Concessionaria Brandini

Mercoledì 07/06 – Caserta, Concessionaria M.Car

A ogni tappa sarà associato un talent legato alla storia e ai valori di Insuperabili, che farà un viaggio a bordo di una BMW iX1 completamente elettrica e invierà un messaggio attraverso i canali social dell’associazione. Tra i talent già confermati ci sono: Lorenzo De Silvestri, Andrea Barzagli, Paolo Cannavaro, Simone Ganz, Andrea Petagna, Regina Baresi, Debora Salvatori Rinaldi e Alessandro Ossola. Altri nomi di grande spicco daranno conferma nei prossimi giorni.

Bonus box auto: cos'è e come fare per richiederlo