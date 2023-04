Bonus box auto: cos'è e come fare per richiederlo

Il post-pandemia ha dato il via al varo, da parte del governo, di numerosi bonus relativi a diversi ambiti, tra cui non mancano quelli automobilistici. Prima il bonus veicoli sicuri, poi quello sui carburanti, per la patente: oggi, infine, arriva anche il bonus box auto. Una detrazione Irpef del 50% sulle spese per l'acquisto o la costruzione di un garage dove parcheggiare la propria vettura. Il Governo ha prorogato la misura fino al 2024, ma per accedere al bonus è necessario soddisfare alcuni requisiti.