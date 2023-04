Parcheggiatori abusivi scatenati per Napoli-Milan: beccate 152 auto "selvagge"

Molti dei presenti allo stadio Maradona per la partita di Champions League tra Napoli e Milan, all'uscita dall'impianto di Fuorigrotta non hanno più trovato la propria auto. Un furto? No. Semmai, la conseguenza di una stretta da parte delle forze dell'ordine del capoluogo campano contro i parcheggiatori abusivi attorno allo stadio , con la presenza di auto parcheggiate persino in mezzo alle aiuole, tra i cassonetti o agli ingressi nei condomini. Forze dell'ordine che hanno rimosso ben 135 auto parcheggiate in divieto di sosta .

152 auto rimosse, 7 parcheggiatori denunciati

La polizia municipale di Napoli ha fatto portare via dai carri-attrezzi, come anticipato, 135 auto. Inoltre, 7 parcheggiatori abusivi sono stati denunciati per la reiterazione dell'attività illecita. In totale, 100 vigili urbani hanno effettuato 152 verbali, il 75% dei quali dalle 18 alle 24. In caso di una partita serale, come il quarto di Champions tra gli azzurri e i rossoneri, in mattinata le autorità posizionano in alcuni punti strategici attorno allo stadio dei carri-attrezzi che scoraggiano a un parcheggio irregolare. I parcheggiatori abusivi però si sono riorganizzati in zone limitrofe allo stadio, come via Terracina o via Marconi e nei pressi dell'uscita della Tangenziale, i luoghi dove la municipale si è mossa nelle ultime ore.

