Allarme parcheggiatori abusivi in Campania: tariffe folli e super extra ai turisti

Parcheggio...ma a che prezzo!

Weekend movimentato per i carabinieri in servizio in Campania. Ben 16 parcheggiatori abusivi sono stati denunciati poichè beccati ad attuare pratiche illegali ai danni di turisti italiani e stranieri. Dieci di questi sono stati colti in flagrante nel quartiere Bagnoli, appostati davanti ai locali della movida dove selezionavano letteralmente gli automobilisti e motociclisti a seconda del modello del mezzo guidato: 20 euro per le auto di lusso, 10 per moto e scooter. A Posillipo invece, in 4 chiedevano addirittura un extra per scattarsi una foto con il magnifico sfondo alle spalle, in aggiunta alla già elevatissima tariffa per il parcheggio. Infine, gli ultimi due sono stati segnalati e deninciati nella zona di Fuorigrotta.

