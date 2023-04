Auto contromano, allarme sempre più frequente: c'è una nuova follia social?

Neopatentato noleggia una Porsche e va contromano: che fine!

Rischio imitazione

L'ultimo video è stato pubblicato da varie pagine social nella mattinata del 25 aprile, in cui si vede un'auto nera che procede in via Leone XIII in contromano. In precedenza, altre riprese mostravano veicoli che viaggiavano in direzione opposta sulla Roma-Fiumicino, a Corso Francia, dal Muro Torto a piazza Fiume, e così via. Nonostante la gravità della situazione, le segnalazioni al numero unico di emergenza sono state poche. A questo punto emerge un dubbio: e se questa assurda nuova "abitudine" nasca dai social e dalla voglia di mostrare qualcosa di folle e acchiappare qualche approvazione? Sarebbe un'ipotesi molto preoccupante, poichè nessun utente della strada potrebbe più sentirsi al sicuro alla guida.

Paura a Napoli: cavallo galoppa imbizzarrito nel traffico