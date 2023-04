Paura a Napoli: cavallo galoppa imbizzarrito nel traffico

Se a Roma gli automobilisti incontrano un gruppo di cinghiali per la strada, intenti magari anche a scappare, nessuno rimane scioccato. Questo perché, con il tempo, i romani si sono abituati alla loro presenza nonostante la loro effettiva pericolosità, indi per cui tale visione non suscita più stupore e forse neanche più paura.

Ma se invece ci si scontra con un cavallo imbizzarrito in strada, le cose cambiano. Sarà la sua stazza, il suo essere tanto maestoso quanto spaventosamente possente, eppure questa mattina nel traffico sulla Tangenziale di Napoli, molti conducenti sono rimasti terrorizzati alla vista di un destriero che galoppava in contromano.

Molta paura in strada

Erano le 8.30 quando l'animale è stato avvistato mentre correva sulla Tangenziale, percorrendo un tratto del lungo asse viario che collega i Campi Flegrei all'aeroporto di Capodichino. La sua andatura, alquanto veloce, ha suscitato panico fra gli automobilisti, il cui stato d'animo era fra lo stupito e lo spaventato. Anche l'animale, per galoppare confusamente in quel modo, facendo lo slalom fra le vetture, era visibilmente terrorizzato.

Degli utenti sui social network hanno commentato l'episodio, alcuni ironizzando sulla questione credendo di essere ancora in loop per la partita giocata ieri sera Napoli-Milan, altri invece hanno raccontato l'esperienza come non proprio piacevolissima. Non si hanno notizie sul cavallo, ma si spera abbia fatto ritorno a casa.

