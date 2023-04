Roma, traffico chiuso e bus deviati per il Concertone del 1° maggio

Variazioni alla mobilità

Prima di tutto, la metropolitana sarà attiva fino all’1.30 di notte (quindi verranno sospesi i lavori serali al momento in corso sulla linea A). Da segnalare, tuttavia, che per motivi di sicurezza, la stazione di San Giovanni potrebbe essere chiusa. Nella zona intorno alla piazza in cui si terrà il Concertone (con orario 15-mezzanotte), il traffico privato sarà chiuso: l’area comprende viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza di Porta San Giovanni e via Fontana). Bus e tram, invece, circoleranno seguendo l’orario dei giorni festivi, nelle tratte Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana; Nola-Santa Croce in Gerusalemme; Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia. Dalle prime ore del mattino saranno deviate le linee 3Nav, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792. Non sono escluse, comunque, ulteriori deviazioni alla circolazione nella zona. Inoltre, ci saranno pattuglie della locale in strada per gestire eventuali problematiche alla viabilità. Terminato il concerto, inizieranno le operazioni di pulizia dell’area da parte dell’Ama, fino alle 5 di mattina del 2 maggio. Per questo, saranno deviate anche le linee notturne nMA, n3d, n3s, nMC.

