Maranello si fa sempre più green: la Ferrari firma l'accordo con Enel X

Enel X e Ferrari hanno firmato un accordo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1 MWp a servizio di una nuova Comunità per l'Energia Rinnovabile (REC) nei comuni di Fiorano Modenese e Maranello. La Comunità per l'Energia Rinnovabile Ferrari sarà la prima del genere mai promossa e sostenuta in Italia da un'azienda a beneficio del proprio territorio. Il progetto prevede l'installazione dell'impianto entro dicembre 2023, su un terreno di proprietà dell'azienda di 10.000 metri quadrati adiacente alla Pista di Fiorano, attualmente inutilizzato e la fornitura di energia alla comunità locale.

A chi è destinato

La comunità sarà composta da soggetti pubblici e privati di Fiorano e Maranello, come cittadini, istituzioni, attività commerciali e strutture, che potranno utilizzare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e agire anche come produttori di energia rinnovabile. Installando ulteriori impianti fotovoltaici, ad esempio sui tetti di edifici pubblici o abitazioni, sarà possibile massimizzare i benefici per la comunità e il territorio. La Comunità delle Energie Rinnovabili, alimentata dalle soluzioni di produzione di energia rinnovabile di Enel X, avrà un impatto positivo sia dal punto di vista ambientale che socio-economico.

Quanta energia produrrà?

L'impianto fotovoltaico di Fiorano genererà una produzione media annua di circa 1.500 MWh per 20 anni, riducendo le emissioni di CO2 di circa 450 tonnellate all'anno e consentendo ai membri della comunità energetica di ottenere risparmi tangibili sulla bolletta energetica.

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha dichiarato: "La sostenibilità è per noi prioritaria. Vogliamo raggiungere l’obiettivo della carbon neutrality al 2030, certo, ma non nascondiamo l’ambizione di ispirare un cambiamento più ampio. La Comunità Energetica Ferrari è una testimonianza concreta della possibile sinergia fra un’industria e la comunità in cui opera e un modello che può apportare importanti benefici al sistema energetico italiano. Per la sua scalabilità e replicabilità può accelerarne il processo di decarbonizzazione, riducendo al contempo il costo dell’energia per i cittadini e le imprese”.

