Auto usate, quali sono le più acquistate dagli italiani?

Autohero, il negozio online di auto usate leader in Europa, ha condotto una ricerca sull'acquisto di veicoli usati in Italia, raccogliendo dati sulle preferenze degli italiani e sulle regioni con il maggior volume di acquisto. Analizzando i dati, nei primi tre mesi del 2023 la Lombardia è stata la regione italiana in cui si è registrato il maggior numero di acquisti di auto usate, con una percentuale del 21%. Seguono il Lazio (13%) e la Sicilia (8%). L'Emilia-Romagna e il Veneto chiudono questa classifica, rispettivamente al quarto e quinto posto, con percentuali leggermente inferiori all'8%.