F1, niente recupero per Imola. Mondiale a 22 gare

ROMA – Dopo le ipotesi delle ore scorse è arrivata l’ufficialità, confermata direttamente dagli organizzatori del circuito. Il Gran Premio di Imola non verrà recuperato nel mondiale di Formula 1 2023. Nella nota ufficiale Aci e gestore del tracciato romagnolo hanno precisato come, di fatto, il calendario serrato degli eventi legati campionato in corso, insieme all’estrema difficoltà di poter far coincidere di nuovo tutte le condizioni per poter ripetere un evento di questa portata, hanno suggerito l’annullamento totale della tappa romagnola del mondiale.

Imola “slitta” al 2026. Prorogata scadenza dell’accordo con la F1

Ma quello annullato non sarà un gran premio “perso”. Il circuito di quest’anno verrà “trasferito”, di fatto, nel mondiale 2026. Il che donerà a quella stagione, di fatto, un tracciato ad oggi nuovo, dal momento che l’accordo tra gli organizzatori del Gp di Imola e la Formula 1 scadrà il prossimo 2025, e non è ancora stato rinnovato. Così facendo l’emergenza in corso donerà al Gp la presenza per un altro anno, come “contropartita” per la mancata disputa di quest’anno. Una sorta di “recupero non recupero” del GP annullato per maltempo.