F1, GP Imola sospeso. Domenicali: “Non c’erano alternative”

ROMA – Da imolese, prima, e capo della Formula 1 , poi, per Stefano Domenicali la scelta di sospendere il Gran Premio di Imola , al centro dell’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna, non deve essere stata facile. Ma è stata l’unica scelta possibile , di fronte ad una tragedia di proporzioni immense. A ribadirlo lo stesso patron della società organizzatrice del mondiale.

Domenicali: “Stop a Imola necessario. Lo spettacolo non può sempre continuare”

“Ho sperato fosse possibile salvare l’evento – ha proseguito l’ex team principal Ferrari - sono arrivato in anticipo da Londra, dove vivo, per verificare di persona la situazione. Ma non c’erano proprio le condizioni. Imola è la mia città, è casa mia. So cosa rappresentano i motori per la mia gente. Decidere quindi di annullare il Gran Premio è stato davvero doloroso. Ma non avevo alternative. Ora la nostra terra, l’Emilia Romagna, deve dedicare ogni energia alla ricostruzione. Alle emozioni della velocità ripenseremo quando avremo ritrovato il sorriso”. E sulla reazione dei team il ceo del Circus ha aggiunto: “Hanno capito tutti. Nessuno voleva aggiungere disagio alla sofferenza. Per le scuderie sarebbe stato un problema persino raggiungere il circuito, con le loro bisarche. E immaginare di accogliere la folla dei tifosi in un contesto devastato era un insulto al buon senso“.