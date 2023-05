Elettra Lamborghini: il super regalo di compleanno è un'Audi da oltre 170mila euro

Quella di ieri, 17 maggio, è stata una giornata grandiosa per Elettra Lamborghini che ha celebrato il suo 29esimo compleanno in pompa magna. Ovviamente non poteva mancare anche qualche regalo costosissimo: quello che ha lasciato di più a bocca aperta l'ereditiera? La sportivissima e lussuosissima Audi R8 Coupé regalatale dal marito Afrojack.