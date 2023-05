Roma, nuovo blitz sulla tangenziale: gli ambientalisti si calano dal ponte

Blocco del traffico

E mentre i quattro si calavano dal ponte, sorretti da delle imbracature, un gruppo di altre dieci persone bloccava le auto in strada, in direzione San Giovanni. A corredare il blitz degli ecologisti uno striscione con scritto “Non paghiamo il fossile”. Sono intervenute quasi subito le forze dell’ordine e la situazione si è fatta difficile. Gli automobilisti bloccati nel traffico, infatti, hanno iniziato a insultare gli ambientalisti che hanno risposto “Stiamo morendo. Prendetevela con il governo non con noi”.

Non è la prima volta che il gruppo blocca il traffico, poco tempo fa era accaduto sulla Roma-Fiumicino, e anche in quel caso non mancarono le polemiche. Alcuni ambientalisti sono stati fermati dalla polizia che ci ha messo un po’ per sgomberare il tratto di strada e far riprendere la normale circolazione.

Gli ambientalisti bloccano il GRA, "asfaltati" dallo scienziato