Roma, fermato il ladro seriale di scooter e moto al Policlinico Umberto I

La dinamica

L’uomo arrivava con il suo scooter, precedentemente rubato, e lo parcheggiava nella zona adiacente l’ospedale. A quel punto selezionava il nuovo mezzo da rubare che diventava il veicolo con cui fuggiva. In un secondo momento, poi, tornava sul luogo per riprendersi lo scooter con il quale era arrivato. Insomma, una routine di furti, che si ripeteva con regolarità. E sempre con regolarità i furti venivano poi denunciati dai possessori dei vari mezzi al vicino commissariato universitario a La Sapienza. Le forze dell’ordine allora si sono messe in moto e hanno iniziato a studiare i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’ospedale. Le informazioni ricavate, unite a una serie di appostamenti, hanno reso possibile identificare il ladro seriale che è stato poi fermato in sella a uno scooter - ovviamente - appena rubato. Con sé anche un zaino, all’interno del quale sono stati trovati oggetti da scasso, un sistema per disinstallare sistemi antifurto e un mazzo di chiave di un altro veicolo rubato. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

