Ecco come la Panda della Polizia ha salvato un matrimonio

I matrimoni possono avere tanti imprevisti. Tutto basta per mettere a rischio le nozze: anche il ritardo della sposa che, spesso, porta ad epiloghi molto tristi e umilianti. Non lo ha – per fortuna - per lo sposo di questa storia, che seppur rischiava di ritrovarsi ad aspettare all'altare la sua futura moglie presumendo il peggio, alla fine è stato salvato da una situazione imbarazzante. Lei sarebbe arrivata in ritardo a causa delle strade chiuse per il passaggio del Giro d'Italia a Roma, ma alla fine qualcuno di inconsueto le è arrivato in soccorso. Chi? La pattuglia della Polizia con una Fiat Panda.