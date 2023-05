Influencer cerca di mettere benzina alla sua Tesla e si giustifica: "Non sono stupida!"

La bella influencer inglese Danielle Wright è in questi ultimi giorni virale sui social per un video davvero divertente che la vede protagonista. La ragazza infatti è stata ripresa in un distributore di benzina mentre cercava di fare rifornimento per la sua Tesla: dalle immagini è chiaramente confusa mentre cerca di trovare il bocchettone dove inserire la benzina, ovviamente inesistente poichè la vettura è totalmente a propulsione elettrica. "Mi hanno etichettato come stupida", ha detto Danielle, ovviamente non felice delle critiche ricevute sui social.