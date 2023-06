Crisi Ferrari: quel proverbio giapponese che scuote Maranello

ROMA – Cita il celebre proverbio giapponese “Nana korobi ya oki”, che tradotto significa “Se cadi sette volte ti rialzi otto”. Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, sintetizza così il difficile inizio stagione della rossa in Formula 1, intervenendo al Bloomberg Italy Capital Market Forum: “Un motto che vale per la vita come anche per la F1 – ha ribadito Vigna– non è facile, a volte scivoli di quattro piani e non vedi la fine. Ma con il lavoro, con la passione, con le competenze e con il cuore alla fine ti risollevi. Ci sono passato tante volte”.