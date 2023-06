Formula 1 senza pace: dopo Imola rischia di saltare anche il GP del Canada

ROMA – Dopo Imola, cancellato un mese fa per le piogge che hanno messo in ginocchio l’Emilia Romagna, ora rischia di saltare anche il Gran Premio del Canada. Sembra incredibile, ma gli enormi incendi che in queste ore stanno flagellando il Paese Nordamericano – in grado di mandare in fumo niente meno che 4 milioni di ettari di territorio in poche ore – mettono in serio pericolo lo svolgimento della prossima tappa del Circus, in programma dal 16 al 18 giugno. Per ora non c’è nessuna comunicazione ufficiale da parte del Circus e degli organizzatori del GP. Ma l’allarme resta alto.