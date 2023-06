Contromano senza patente, assicurazione e targa: la fuga in moto finisce male

Enduro contro Guardia di Finanza. Scena da film, quelle avvenute a Rieti nel primo pomeriggio dell'8 giugno, dove un 20enne alla guida di una moto senza targa e senza patente ha preso contromano la rotatoria di Via Togliatti , dandosi alla fuga e venendo inseguito dalla Guardia di finanza, prima in auto e poi a piedi, fino ad essere catturato.

La fuga, la cattura, le sanzioni

Il tutto è cominciato intorno alle 14, quando una pattuglia del Servizio 117 di controllo del territorio della Guardia di Finanza di Antrodoco si è imbattuta nel motociclista reatino mentre stava percorrendo la rotatoria nel senso inverso di marcia senza patente, assicurazione e targa. Le autorità hanno cominciato a inseguire il centauro, che ha tagliato per i terreni limitrofi in direzione del cimitero comunale.

Il lungo inseguimento a piedi attraverso i campi agricoli ha permesso di raggiungere il giovane in fuga. È stato subito predisposto il sequestro amministrativo del veicolo e una multa salata.

