Coppia scappa in moto dalla Polizia: l'inseguimento è da film

Di inseguimenti da film, nella vita reale, se ne vedono a bizzeffe. In auto, in moto... persino in elicottero! Non è raro, dunque, vedere sfrecciare per le strade poliziotti alle prese con criminali che sembrano essere usciti da film di James Bond, Fast & Furious o Mission Impossible. Per la storia di oggi, l'inseguimento da action scene è avvenuto in Brasile, ed il video – pubblicato da @bsopneupane su Tik Tok – è diventato subito virale.