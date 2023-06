Formula 1, Wolff annuncia: “Hamilton ancora in Mercedes. Questione di giorni”

ROMA – Lewis Hamilton rinnoverà con la Mercedes . E probabilmente chiuderà la carriera con le frecce d’argento. Parola di Toto Wolff , che alla vigilia del Gp del Canada toglie il 7 volte campione del mondo dalle voci di mercato, che si erano fatte insistenti negli ultimi giorni. “Hamilton rinnoverà con la Mercedes, questione di giorni, non di settimane”, dice il team principal delle Frecce d’Argento ai microfoni della Cnbc.

F1, nessun addio per Hamilton. Resta in Mercedes

“Se ora dico una data e un’ora, poi a Montreal tutti chiederanno di quello – prosegue il numero uno del box Mercedes - stiamo ancora parlando; riceviamo questa domanda praticamente ad ogni gara. Abbiamo un rapporto così buono che temiamo il momento in cui dovremo parlare di soldi. Succederà presto. Dal punto di vista della squadra, Lewis e la Mercedes si conoscono da molto tempo – ha proseguito Wolff – non ha mai corso per un marchio diverso dalla Mercedes. Io e lui siamo entrati insieme nel 2013, sono passati dieci anni e da un rapporto professionale siamo arrivati a un’amicizia. E’ stato un periodo meraviglioso. E’ la personalità più importante di questo sport, e dobbiamo tenercelo più a lungo possibile”.