Terrore Marquez, cade per 4 volte dalla moto: cosa è successo e come sta

Weekend disastroso per Marquez. Il pilota Honda è caduto per ben 4 volte tra prove libere Q1 e Q2 a Sachsenring. Dopo esser scivolato la prima volta è corso al box per prendere una nuova moto, poi il passaggio in Q2 e altre 2 cadute fino ad arrivare a quella finale dove è scivolato di nuovo. Nonostante questo lo spagnolo ha registrato il settimo tempo.