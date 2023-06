Peugeot 2008, l’evoluzione: restyling totale ed elettrico

Design più grintoso per la 2008 , il baby Suv di Peugeot , che cambia volto e si presenta al pubblico anche con nuove motorizzazioni. La seconda generazione della vettura del brand francese lanciata alla fine del 2019 e con quasi 700.000 unità prodotte, è tra i più apprezzati dal pubblico al punto di essere stato sul podio delle vendite dei Suv di segmento B in Europa e addirittura al vertice nel 2021. Questo restyling riguarda il design ma soprattutto le motorizzazioni, infatti la vettura sarà proposto in tre allestimenti, Active, Allure e GT , con motorizzazioni benzina , anche ibrida dal 2024 , Diesel , ma il modello di punta della gamma è la versione al 100% a batterie ora più performante e con una maggiore autonomia.

Nuova Peugeot 2008: come cambia fuori

Esteticamente all'anteriore la nuova 2008 riprende la la firma luminosa che ha esordito su 508 berlina e wagon, con le coppie di tre artigli verticali a LED integrati nel paraurti. Rinnovato anche il design dei fari posteriori, con tre fasce orizzontali, una soluzione che è stata studiata per enfatizzare la larghezza della vettura. Inedito anche lo stile dei cerchi in lega, disponibili nelle misure da 16 a 18 pollici.

Sei i colori di carrozzeria disponibili: Selenium Grey, Artense Grey, Okenite White, Black Perla Nera, Elixir Red e Vertigo Blue. La vettura non cambia nelle dimensioni: 4,30 metri di lunghezza, 1,77 m di larghezza e 1,55 di altezza che la posizionano al centro di questo segmento, tra i più "combattuti" del mercato automotive. Modifiche importanti anche negli interni che dispongono ora di nuovi tessuti dei sedili, mentre optional sulle versioni GT c'è anche l'Alcantara.

La plancia è caratterizzata dal volante di piccole dimensioni, come su tutto le Peugeot, con l'ultima versione di i-Cockpit, in versione totalmente digitale e in HD sugli allestimenti Allure e GT, mentre conserva la strumentazione analogica sulla Active. Per tutti gli allestimenti invece il touchscreen centrale dell'infotainment è da 10 pollici. Tra le novità di questo restyling il sistema multimediale che ora è aggiornabile via etere e il caricatore dello smartphone a induzione, di serie sulla GT e a richiesta sugli altri allestimenti. Tra le novità anche l'illuminazione degli interni è personalizzabile in otto colori differenti. Invariata la capacità del bagagliaio, tra i punti di forza di questa vettura, che è di 434 litri.

In una nuova versione di vettura non potevano mancare dei sistemi di sicurezza al passo con i tempi. Nella nuova Peugeot 2008 è stato aggiornato il pacchetto degli ADAS, e la vettura è stata dotata di telecamere HD a 360°, optional, mentre l'assistenza alla guida è di secondo livello avanzato.

Nuova Peugeot 2008, i motori

Novità importanti nelle motorizzazioni con la versione elettrica, E-2008, che ora dispone di un propulsore in grado di erogare 115 kW, 156 cavalli rispetto ai 136 della versione precedente.

Aumenta la capacità anche la batteria, ora da 54 kWh, che grazie alla migliore efficienza generale del powertrain, ha un'autonomia di 406 km (WLTP). Di serie viene fornito il caricatore monofase da 7,4 kW, mentre a richiesta si può avere il trifase da 11 kW; in una colonnina ad alta potenza da 100 kW è possibile passare ricaricare la batteria dal 20% all'80% in 30 minuti.

L'altra novità in tema di motorizzazioni riguarda l’arrivo dell'ibrido a 48V, composto da un motore a benzina PureTech da 136 cv, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e-DCS6 che incorpora un motore elettrico. Nelle alimentazioni tradizionali la 2008 è disponibile nelle versioni PureTech con un 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri con potenze di 100 e 130 cv con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti. E il Diesel 4 cilindri da 1,5 litri da 130 cv e scambio automatico a 8 rapporti. La vettura arriverà dopo l'estate.

