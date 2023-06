Mattia Zaccagni e Chiara Nasti in Ferrari per un matrimonio da sogno

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sono uniti in matrimonio martedì 20 giugno e ovviamente la cornice ideale per una giornata da sogno è stata la città di Roma. L'attaccante della Lazio e l'influencer non hanno badato a spese, dalla celebrazione nella Basilica dell'Ara Coeli elegantemente addobbata ai festeggiamenti in serata nella location di Villa Miani con vista sulla città eterna. Per recarsi in chiesa e al ristorante hanno scelto una Ferrari F8 Tributo guidata direttamente calciatore laziale.