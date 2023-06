Nicole Scherzinger, addio Hamilton e Dimitrov: la cantante sposa Evans

Fiori d'arancio in vista per Nicole Scherzinger. La cantante delle Pussycat Dolls, in passato legata a Lewis Hamilton e Grigor Dimitrov ha annunciato ai suoi follower di aver ricevuto la proposta ufficiale e di essere pronta a convolare a nozze con il fidanzato, l'ex rugbista Thom Evans . "Ho detto sì", ha scritto la popstar su Instagram, a corredo di una foto che la ritrae in spiaggia insieme al compagno con tanto di anello. "Il mio per sempre", il commento dell'ex giocatore. La coppia è unita dal 2019.

La storia d'amore tra Nicole Scherzinger ed Evans

Nicole Scherzinger e Thom Evans sono legati da oltre tre anni: galeotto è stato il programma The X Factor: Celebrity, dove si sono incontrati per la prima volta (lei era una giurata, lui un concorrente). Da allora sono diventati inseparabili. Per entrambi si tratta del primo matrimonio. In passato l'artista ha amato per sette anni Lewis Hamilton, oggi molto vicino a Shakira, e dal 2016 al 2019 il tennista Grigor Dimitrov, che sta frequentando invece l'attrice rumena Madalina Ghenea.

Chi è l'ex rugbista Thom Evans

Thom Evans, sette anni meno della futura moglie che ha 45 anni, è un ex giocatore di rugby la cui carriera si è interrotta a 24 anni dopo un doloroso infortunio al collo. Successivamente si è dato da fare in tv, prendendo parte a programmi quali Ballando con le stelle, Celebrity Island with Beer Grylls e il già citato X Factor.