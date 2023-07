Tragedia a Spa: Van'T Hoff muore in un incidente in Formula Regional

Dramma a Spa, scontro fatale per Van'T Hoff

Il dramma si è consumato durante la Gara 2 di Formula Regional European Championship, evento di supporto al weekend della 24h di Spa del GT World Challenge Europe (un minuto di raccoglimento verrà osservato prima del via). Sotto la pioggia Van'T Hoff ha toccato un'altra vettura perdendo il controllo della sua, che è rimasta così ferma di traverso all'ingresso del rettilineo del 'Kemmel' dove è stata colpita violentemente sulla fiancata da quella dell'incolpevole Adam Fitzgerald, che sopraggiungeva a gran velocità e non è riuscito ad evitare l'impatto, fatale all'olandese. "Il Formula Regional European Championship by Alpine - si legge in una nota dell'organizzazione - annuncia con tristezza la morte del pilota MP Motorsport Dilano Van 'T Hoff. L'incidente è avvenuto durante la gara 2 di Spa-Francorchamps".