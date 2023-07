Poliziotta sale sullo scooter di un passante per acciuffare due criminali

Il pieno centro di Milano si è trasformato nel giro di pochi minuti in un set cinematografico, perché la scena a cui hanno assisitito i passanti è stata davvero assurda per essere vera. Una poliziotta ha fermato un uomo in scooter per farsi dare un passaggio ed inseguire due criminali che avevano appena compiuto uno scippo.

Cannavaro che gaffe: sullo scooter con due passeggeri senza casco

Inseguimento sullo scooter

I due malviventi, un 19enne e un 33enne, avevano appena rubato un portafoglio all'uscita della stazione della metropolitana Montenapoleone. Il furto è avvenuto nella tarda mattinata del 26 giugno scorso e ha dato un bel lavoro da fare agli agenti della Squadra Mobile che hanno subito visto i due individui mentre si dividevano il denaro appena trovato nel portafoglio. Dopo aver tentato la fuga il 19enne è stato catturato quasi immediatamente, mentre per acciuffare il complice c'è stato bisogno di ben altro. Una scaltra poliziotta infatti è salita in sella ad uno scooter guidato da un passante che l'ha accompagnata in fretta e furia nella direzione del criminale il quale, in seguito ad un'un'accesa colluttazione, è stato arrestato. Al 19enne è stato imposto l'obbligo di firma, mentre per l'altro sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Contromano senza patente, assicurazione e targa: la fuga in moto finisce male