Più spazioso e più green: Felipe Anderson a Formello con l'ID.Buzz

La stagione calcistica 2023/2024 è ufficialmente iniziata. Dopo qualche settimana di relax i calciatori di Serie A tornano ai propri quartier generali per sostenere le visite mediche di rito e partire per i rispettivi ritiri estivi e già nella giornata di ieri in diversi hanno pubblicato sui loro social alcune foto che li ritraggono già a lavoro o sul campo. In "quel di Formello", la Lazio è già all'opera in vista del nuovo campionato e i diversi giocatori si sono quindi diretti al centro sportivo attesi da tanti tifosi frementi ai cancelli. Uno dei più acclamati è stato come al solito Felipe Anderson, che si è presentato con il suo nuovo Volkswagen ID.Buzz nuovo di zecca.