Ubriaco e senza patente, investe una coppia di ciclisti: un morto

Nella notte scorsa tra il 17 e il 18 luglio lungo via Kennedy, nel comune di Garbagnate Milanese un gravissimo incidente ha sconvolto i residenti. Due giovani ciclisti stavano attraversando la strada sille strisce perdonali quando un furgone li ha travolti : uno dei due è morto sul colpo, la compagna invece è in ospedali in condizioni critiche. Ad aggravare il tutto sono le condizioni in cui l'uomo alla guida del veicolo stava viaggiando.

Contromano sulla statale, novantenne fermato: "Non conosco la strada"

La dinamica

L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30 e il conducente del furgone è immediatamente sceso per prestare soccorso. Allertato il 118, sono arrivate sul posto due ambulanze e un elicottero per garantire il soccorso ai giovani coinvolti. Il giovane ciclista, colpito duramente dall'investimento, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale San Gerardo di Monza. Nonostante gli sforzi disperati del personale medico, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo nella struttura. La sua compagna invece, è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano: attualmente è in coma a causa delle gravi lesioni riportate.

Ubriaco e senza patente

Per quanto riguarda l'uomo alla guida del mezzo, ulteriori indagini hanno rivelato che era risultato positivo al test dell'alcol e che non era in possesso della patente di guida. Le autorità hanno proceduto all'arresto del conducente per il reato di omicidio stradale ed è stato trasportato al carcere di San Vittore a Milano.

Giovinazzo, rubano un’auto in centro e fuggono tra gli applausi