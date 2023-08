La "The Stugots" di Tony Soprano è in vendita: prezzo da supercar

Per tutti i fan della celebre serie "The Sopranos" è attualmente in vendita un pezzo della storia di Tony Soprano: si tratta di "The Stugots", la barca che il boss interpretato da James Gandolfini possedeva nella prima stagione della serie, è attualmente in vendita a Stamford, nel Connecticut, ma è stata prodotta nella cittadina di Wilmington, in North Carolina.

Lo yacht da 250 milioni di euro attracca in Italia: ecco il Bravo Eugenia Modello e prezzo Il modello è un Cape Fear 47 Custom Sportfishing Yacht del 1999 e rappresenta un pezzo unico dell'iconica serie televisiva della HBO. Prima di passare allo "Stugots II" nella seconda stagione, Tony Soprano navigava fiero su questa barca, e ora avete la possibilità di acquistarla per 299.900 dollari, circa 272.990 euro. Il proprietario attuale possiede questa barca dal 2016 e l'ha ribattezzata "Never Enough".

Caratteristiche Oltre al suo legame con i Soprano, questa barca offre caratteristiche degne di nota anche per gli appassionati di nautica. I suoi due motori marini Detroit Diesel DDEC da 625 CV garantiscono potenza e affidabilità, mentre i display Garmin 8215 con plotter GPS, radar, sonar e autopilota Garmin dispone di un sistema di navigazione all'avanguardia. All'interno, la barca vanta armadietti in teak lucido, due cabine e due bagni, fornendo comfort e spazio sufficiente per vivere esperienze indimenticabili sulle acque. Paul Ouimette, broker di United Yacht Sales, ha commentato: "Siamo entusiasti di portare un pezzo di storia della televisione nel mercato dell'intermediazione di yacht. Non capita tutti i giorni di poter dire di aver messo in vendita la barca di Tony Soprano."

