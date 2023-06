Lo yacht da 250 milioni di euro attracca in Italia: ecco il Bravo Eugenia

L'immenso patrimonio di Silvio Berlusconi: l'eredità tra ville, supercar e barche da sogno

Gigante dei mari

Bravo Eugenia presenta un design esterno firmato Nuvolari Lenard e un design interno di Reymond Langton Design. Il superyacht può ospitare fino a 14 persone e 30 membri dell'equipaggio, compreso il capitano. Ha uno scafo in acciaio, una sovrastruttura in alluminio ed è alimentato da 2 motori MTU. Nella classifica mondiale degli yacht più grandi, il Bravo Eugenia è classificato al 61esimo posto ed è inoltre il quinto più grande costruito da Oceanco. Dispone di due piattaforme di atterraggio per elicotteri, un ampio garage per tender, un centro benessere con sauna, una sontuosa sala riunioni, una piscina invitante, un beach club esclusivo e un'attrezzatissima palestra. Chi è il fortunato (e ricchissimo) proprietario? Il miliardario americano Jerry Jones, proprietario dei Dallas Cowboys, squadra di Football americano.

Plectrum, lo yacht extralusso da 15.000 cv e... il posto auto