Wanda Nara, una Mercedes rosa Barbie da 200mila euro in arrivo?

Il nuovo film di Barbie sta facendo letteralmente impazzire tutti, soprattutto le ragazze. Tra loro c'è anche Wanda Nara , rimasta affascinata dalla pellicola tanto da inserire come immagine del profilo di Instagram la sua versione della bambola. Proprio sulla piattaforma social ha pubblicato una foto, con tanto di tag per suo marito Mauro Icardi, per chiedere il prossimo regalo di compleanno che desidera: una Mercedes-AMG SL Roadster rigorosamente rosa .

Un regalo costosissimo

Il colore non è una novità e neanche i gusti costosissimi della showgirl. Seppur Wanda Nara sia attualmente impegnata nell'edizione argentina del celebre programma di cucina MasterChef, si prende anche il suo tempo per scegliere, in larghissimo anticipo, la sua prossima auto. Nella storia Instagram pubblicata ha infatti taggato il marito Mauro Icardi e in modo sottinteso gli ha ricordato la data del suo compleanno, il prossimo 10 dicembre. Nella foto spicca una scintillante Mercedes-AMG SL Roadster rosa "Barbie", un gioiellino del valore di oltre 200mila euro. L'auto è equipaggiata con un quattro cilindri della SL 43 eroga 381 CV e 480 Nm di coppia con cui è possibile raggiungere la velocità massima di 275 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.

