Audi, la prima e-bike a Madonna di Campiglio

Il rispetto dell'ambiente per un brand automotive ha necessariamente una visione molto ampia. Si parte da vetture elettriche o con motori endotermici a basse emissioni, ma coinvolge i processi di lavorazione delle stesse vetture con fabbriche a basso impatto ambientale, il riciclo dei materiali impiegati nella costruzione delle vetture e tante altre azioni con l'obiettivo di raggiungere un bilancio carbon neutral di tutte le attività del brand entro il 2050. Dalla supply chain alla produzione, considerando l'intero ciclo di vita dei modelli. L' uso responsabile delle risors e, la riduzione costante delle emissioni di CO2 , l' ampliamento della mobilità elettrica e molte altre misure che contribuiscono in maniera decisiva a operare con determinazione in modo più sostenibile. Un manifesto che comprende anche delle azioni su alcuni territori che devono essere allineati con gli obiettivi del brand, ecco quindi il legame che la Casa dei Quattro Anelli ha da dieci anni con Madonna di Campiglio .

Audi a difesa dell'ecosistema di Madonna

Prima tra le località alpine su cui Audi ha sviluppato un modello di partnership esteso a tutti i player territoriali, per difendere e sostenere l'ecosistema locale. Una sintonia valoriale basata sull'attenzione verso l'ambiente, sul turismo

sostenibile per il territorio, su un percorso di sostenibilità a 360° nel rispetto della centralità dell'uomo nel proprio contesto naturale.

Realtà territoriali come le Funivie Pinzolo Spa, che forti della certificazione ambientale ottenuta per la prima volta nel 2004 e rinnovata fino al 2025, con la Certificazione di sostenibilità integrata "SI Rating" ha raggiunto un traguardo incredibile. Questa eccellenza locale infatti è riuscita ad arrivare alla neutralità carbonica, da un lato riducendo e dall'altro compensando le proprie emissioni di CO2.

Audi, le e-bike per la decarbonizzazione

La presenza di Audi a Madonna di Campiglio si è evoluta negli anni e si è arricchita con una presenza fissa sul territorio ed eventi ad hoc, non esclusivamente sportivi o di vetrina, fino ad arrivare all'integrazione della Casa auto nella pianificazione del territorio e nello sviluppo della mobilità a zero emissioni con la mappatura e la pianificazione della fornitura di colonnine di ricarica elettrica sul territorio. Oggi il connubio fra Madonna di Campiglio e Audi prosegue, con

l'ecosistema di mobilità sull'arco alpino ponendosi come obiettivo dei prossimi anni, un'ulteriore evoluzione verso l'integrazione del servizio di mobilità con la località inserendo nel contesto di Campiglio e delle Dolomiti di Brenta, le Audi electric mountain bike, un altro importante tassello nella roadmap del brand verso la decarbonizzazione.

Sofia Goggia alla guida di Audi RS e-tron GT