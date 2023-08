Con la Rolls-Royce semina la polizia nascondendosi in un tunnel: "Sembra GTA!"

Al momento di escogitare un modo per sfuggire alla polizia, il guidatore di una Rolls-Royce Phantom in fuga per le strade di Los Angeles deve aver pensato alle ore e ore di gioco passate davanti alla consolle con Grand Theft Auto : perché quello che ha fatto si vede, spesso e volentieri, soltanto nel famoso videogioco. L'automobilista in questione infatti è sfuggito agli agenti infilandosi in un parcheggio sotterraneo .

Polizia vs Rolls-Royce: l'inseguimento

L'inseguimento è avvenuto mercoledì pomeriggio, ed è iniziato nella zona di Pasadena, prima di percorrere la superstrada SR-110. Secondo l'emittente KABC, il proprietario della Phantom rubata aveva seguito le tracce della sua auto dal valore di circa 450.000 euro, fornendo tutte le informazioni alla California Highway Patrol. Dopo che il ladro ha eseguito diverse manovre pericolose ad alta velocità sulla superstrada, gli agenti all'inseguimento hanno deciso di fare marcia indietro, consentendo a un elicottero di seguire l'inseguimento a distanza.

Per scappare, il ladro "si ispira" a GTA

Quando l'inseguimento ha raggiunto il centro di Los Angeles, il conducente della Phantom cercava disperatamente di fuggire, tagliando attraverso incroci trafficati e quasi scontrandosi con diverse auto e pedoni. E alla fine, ha deciso di nascondersi in un tunnel sotto Grand Avenue, un'arteria stradale che contiene diversi garage e molte vie di fuga percorribili a piedi, nota per essere spesso protagonista nei film o nei videogiochi, come GTA. Quando la polizia ha raggiunto il punto in cui l'auto è scomparsa, è probabile che il sospettato avesse già avuto abbastanza tempo per fuggire a piedi. Al momento, né la Rolls-Royce né il conducente sono stati ritrovati. E molti utenti del web hanno già ricordato come la dinamica di fuga ricordasse quanto visto in GTA, "complimentandosi" con il fuggitivo.

