Toro viaggia a bordo di una Ford: il video diventa virale sul web

Circa 75.600 chilometri di strade attraversano gli Stati Uniti e, in ognuna di queste, non è certo raro trovarsi di fronte a qualche assurda scena inaspettata. Un video girato a Norfolk , città del Nebraska, sta facendo in queste ore il giro del mondo e mostra un toro, vivo e a apparentemente in ottima salute, viaggiare tranquillo...in un'automobile .

Come nel Far West

L'animale che, stando a vedere le caratteristiche fisiche, sembrerebbe appartenere alla razza Watusi, è stato ripreso mentre occupava l'abitacolo di una Ford Crown Victoria. Il conducente, un tale di nomeLee Meyer, aveva rimosso la metà del parabrezza e il tetto dell'auto per fare spazio al suo animale di nome Howdy Doody. Sul lato del passeggero ha installato un cancello da bestiame per far viaggiare in sicurezza il suo amico a quattro zampe, che si è goduto il suo viaggio di ben 58 chilometri per le strade dello Stato, probabilmente non uno dei più comodi della sua vita: si tratta infatti di un animale con un peso che varia dai 540 ai 730 chilogrammi e che possiede delle corna la cui circoferenza è superiore a quelle di tutte le altre razze bovine.

A man was pulled over in #Norfolk, #Nebraska for having a bull in his passenger seat. Was this stop legit or nah?



Story: @CNN pic.twitter.com/uIHl7HJmqS — Joel’s Report (@JoelsReport) September 1, 2023

