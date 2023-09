Renault-Geely: i motori termici stanno per arrivare sul mercato?

Il Gruppo Renaul e Geely , in seguito all'annuncio della joint venture , sono pronti per affrontare lo step successivo, ossia l'ottenimento dell'approvazione all'operazione da parte degli organi di controllo. Poi, la struttura potrà iniziare a operare e portare sul mercato i motori termici che verranno sviluppati.

Quando? Le tempistiche sono state indicate, al Salone di Monaco, da Ingo Scholten, vicepresidente e responsabile dell'area tecnica di sviluppo dei powertrain Geely. L'obiettivo, come riportato da Automotive News Europe, è arrivare sul mercato tra il 2026 e il 2027 con le prime unità sviluppate dalla joint venture.

Aurobay: ruolo importante

Nell'operazione, un ruolo cruciale sul mercato europeo lo avrà Aurobay, controllata Geely. La divisione opera in Svezia e, fino al 2021, era emanazione diretta di Volvo, prima della cessione a Geely. Sarà uno dei protagonisti concreti dello sviluppo e produzione delle future unità termiche che andranno su modelli a marchio Renault e Dacia, ad esempio. Il potenziale produttivo globale della joint venture tra Geely e Renault (qui trovi i modelli sul mercato dell'usato) è di 5 milioni di unità tra motori (termici elettrificati mild, full e plug-in hybrid) e trasmissioni.

Uno sguardo al futuro

Dalla futura famiglia di motori elettrici sarà interessante verificare quali sinergie verranno prodotte con i propulsori attualmente "in casa", di Renault come della parte europea di Geely, attraverso Aurobay. Renault ha gli E-Tech ibridi full e plug-in hybrid, sviluppati con una specifica tecnologia proprietaria. Aurobay realizza, per Volvo e Lynk & Co., il millecinque tre cilindri turbo benzina, elettrificato in tutte le opzioni: mhev, hev, phev. Nelle prospettive sul lungo periodo, le stime prodotte da Aurobay e Renault indicano, al 2040, ancora una produzione di auto globale che per il 50% avrà un motore termico elettrificato sotto al cofano.

