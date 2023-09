Peugeot e-3008, qualche ritocco prima del grande lancio

Peugeot e-3008 scalda i motori per il suo debutto ufficiale, che avverrà il 12 settembre, giorno in cui la scheda tecnica presenterà tutte le caratteristiche della moto, confermando o meno le ricostruzioni della vigilia. Verso la presentazione in quel di Sochaux, sito produttivo dal quale usciranno, nel 2024, gli esemplari del 3008 elettrico, Peugeot (qui trovi i modelli sul mercato dell'usato) ci accompagna rivelando il design di un suv piuttosto diverso dalle proporzioni che conosciamo del 3008 termico e ibrido plug-in.

Qualche dettaglio Già le prime indicazioni dei muletti ci avevano indirizzato verso una soluzione di suv fastback, ovvero, definito da una coda tra il mondo suv-coupé e i due volumi e mezzo. Addio al taglio verticale del portellone, in favore di linee più filanti. Le spigolosità marcate sono l'elemento distintivo dell'evoluzione stilistica seguita da Peugeot. Il frontale rivela fari assottigliati e sviluppati in orizzontale, con tre graffi a led che seguono le grafiche dei moduli full led adattivi del proiettore principale. La calandra, come già proposto da Peugeot 208 restyling, è un motivo elaborato su superfici chiuse, in tinta con la carrozzeria. Il primo progetto elettrico Stellantis a nascere su architettura STLA Medium aprirà la via a 7 modelli inediti con il marchio Peugeot.

Cosa aspettarsi? Resta ancora un punto di domanda sulle dimensioni e sui numeri del motore elettrico che andrà su e-3008. Sappiamo come l'architettura STLA Medium sia progettata per coprire dal segmento C fino a un segmento E, grazie alla modularità delle dimensioni. Il passo ci aspettiamo sia superiore ai 2,70 metri. L'autonomia di marcia si posizionerà probabilmente appena sotto i 550 Km, mentre le opzioni di motogeneratore abbinabili all'architettura Medium di Stellantis spaziano tra i 218 cv della configurazione a singolo motore anteriore e i 387 cv dello schema a due motori elettrici. Renault-Geely: i motori termici stanno per arrivare sul mercato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA