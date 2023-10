Suzuki, nel nome dello sport: consegna due auto a due atleti FITRI

Lo scorso fine settimana, la città di Roma ha ospitato per la prima volta una tappa della World Triathlon Cup. Sabato 7 ottobre, alcuni tra i più forti triatleti del panorama nazionale ed internazionale in rappresentanza di 28 nazioni, hanno affrontato in rapida sequenza 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa per aggiudicarsi dei punti in vista delle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Per l'occasione Suzuki, che è Partner Ufficiale della Federazione Italiana Triathlon per la stagione sportiva 2023/2024, ha voluto premiare Verena Steinhauser e Michele Sarzilla, due atleti italiani che al momento vantano la migliore posizione nel ranking internazionale.