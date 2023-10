Disney+ accende i riflettori sulla F1: arriva la docu-serie sulla Brawn GP

Disney+ nel mese di novembre arricchisce la sua offerta con un prodotto indirizzato in particolare agli amanti della Formula 1. Chiamati loro all'appello, la piattaforma della Casa di Topolino farà debuttare il 15 novembre la docu-serie Brawn: The Impossible Formula 1 Story , una storia di successo contro le avversità del team di Formula 1.

La produzione è di North One sviluppata, scritta e prodotta dallo showrunner Simon Hammerson con il produttore esecutivo Neil Duncanson, vincitore di tre BAFTA, e diretta da Daryl Goodrich.

La storia

In pole position, in questa nuova avventura, troveremo Keanu Reeves (conosciuto ai più per essere il protagonista di John Wick e Matrix), il quale indosserà le vesti sia di conduttore che di produttore esecutivo. Insieme a lui anche alcune leggende indiscusse della F1: Ross Brawn, Jenson Button, Nick Fry, Rubens Barrichello e Christian Horner. La storia parla di come Ross Brawn, nel 2009, gareggiando nella serie di corse più costosa e tecnologicamente avanzata del mondo, abbia realizzato l'impossibile.

Il suo team indipendente, con poco personale e pochi fondi, riuscì a vincere il Campionato del Mondo sfidando i più grandi titani dell'industria, il tutto dopo aver acquistato la squadra per appena 1 sterlina. Il pubblico si lancerà a pieno nel dietro le quinte della F1 grazie ai racconti di persone che erano presenti sia in pista che nel garage che nella sala riunioni in quel particolare anno. Inoltre, non mancherà l'accesso agli archivi della Formula 1, molti di questi anche inediti.

