Il sogno di pilotare un robot come nei cartoni animati si è avverato

Robotica e motori, un binomio ormai molto frequente in un mondo sempre più tecnologico. Archax , un enorme robot umanoide alto quattro metri e mezzo e pesante tre tonnellate, è stato presentato dalla startup giapponese Tsubame Industries in vista del Japan Mobility Show a Tokyo.

Cos'è Archax

Archax, nome spirato all'Archaeopteryx, un dinosauro alato, non può volare né dispone di armi. Ma allora quale è il suo super potere? Si trasforma da una posizione eretta a un veicolo a quattro ruote, richiamando i protagonisti della saga Transformers. L'abitacolo, o forse sarebbe meglio chiamarla cabina di pilotaggio, si trova sul torso e permette il controllo delle braccia e delle gambe tramite joystick collegato alle telecamere esterne.

"Il Giappone è molto bravo nell'animazione, nei videogiochi, nei robot e nelle automobili, quindi ho pensato che sarebbe stato grandioso se avessi potuto creare un prodotto che comprimesse tutti questi elementi in uno", ha spiegato a Reuters l'amministratore delegato dell'azienda, Ryo Yoshida. "Volevo creare qualcosa che dicesse: questo è il Giappone. Spero di imparare dalle generazioni precedenti e portare avanti la tradizione".

Un sogno di tanti bambini che avevano Gundam e gli altri "mecha" giapponesi come eroi, diventato realtà. Per bambini diventati adulti molto ricchi però, visto che per averlo bisogna staccare un assegno da quasi 3 milioni di euro.

