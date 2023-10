BMW Serie 5 La tradizione si fa globale

La nuova Serie 5 si conferma una delle vetture di punta del Gruppo BMW , complici l’aumento delle dimensioni e l’ampia scelta di motorizzazioni. L’auto, all’ottava generazione e a 51 anni dalla sua presentazione, ha un design totalmente rinnovato che pur mantenendo le classiche linee di una berlina non nasconde una certa aggressività complessiva, e non solo negli allestimenti più performanti.

Più lunga e spaziosa

Le maggiori dimensioni - la nuova Serie 5 è lunga 5,07 metri, ben 10 cm in più rispetto alla generazione uscente, è più larga di 3,2 cm e ha un passo che sfiora i 3 metri - fa sì che si prenda di diritto anche l’appellativo di baby ammiraglia e che avvicini clienti che vedono la nuova Serie 7 troppo impegnativa. A questo si aggiunge un’ampia scelta di motorizzazioni, tra propulsori endotermici, Diesel compreso, e full electric. Il design della vettura è un sapiente mix tra linee ed elementi che si rifanno a modelli precedenti e linee innovative. Il frontale è caratterizzato da una moderna interpretazione dei doppi fari, con elementi a Led disposti quasi verticalmente che fungono da indicatori di direzione e da luci diurne, e della griglia a doppio rene. Lateralmente la vettura ha una linea di spalla alta, con linee dal design pulito grazie anche alle maniglie a scomparsa. Le maggiori dimensioni assicurano alla vettura una maggiore dinamicità e permettono un posteriore più imponente con i gruppi ottici piatti, divisi da una striscia cromata, che reinterpretano la forma a “L”.

Interni

Gli interni, che beneficiano in abitabilità grazie all’aumento del passo fino a quasi 3 metri, offrono grande spazio anche ai passeggeri posteriori e un bagagliaio che varia da 490 a 520 litri a seconda delle versioni. Il design è quasi futuristico con ampio impiego di materiali riciclabili. La plancia è caratterizzata dal Curved Display, con schermo della strumentazione da 12,3” pollici e quello dell’infotainment da 14,9”, quest’ultimo gestito dal nuovo software OS 8.5. Inedito anche il volante dotato di pochi pulsanti fi sici. Molte le applicazioni disponibili, con altre in arrivo grazie ad aggiornamenti continui tramite la rete anche per navigatore e sistema operativo. A bordo, tutti i sistemi di aiuto alla guida e sicurezza, con la novità della guida autonoma senza mani e con la possibilità di cambiare corsia semplicemente guardando negli specchi retrovisori, a destra o sinistra, optional.

Motorizzazioni e prezzo

Come dicevamo, ampia la scelta di motorizzazioni: al lancio la vettura è disponibile nella versione elettrica con la i5 eDrive40 e la M60 xDrive che è addirittura, per ora, la più potente e brillante tra le Serie 5. La i5 eDrive 40 ha un propulsore elettrico da 230 kW (313 cv) che in modalità Msport diventano 250 kW (340 cv) con batteria da 81,2 kWh e autonomia di 497 km. La M60 ha la medesima batteria del modello precedente con una potenza massima di 442 kW (601 cv) e un’autonomia di 455 km, ma accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Le Serie 5 termiche, entrambe con un 4 cilindri 2 litri, dispongono del sistema mild hybrid 48 V. La 520i ha una potenza di 208 cv mentre la 520d ha un turbodiesel da 197 cv ed è disponibile anche nella versione xDrive. Ultime arrivate le motorizzazioni benzina plug-in: la 530e ha un quattro cilindri in linea da 2 litri con una potenza di sistema di 299 cv grazie al motore elettrico da 135 kW (184 cv). La 550e xDrive ha un sei cilindri in linea di 3 litri da 489 cv grazie al propulsore elettrico da 145 kW (197 cv). Per entrambe la batteria è da 19,4 kWh. I prezzi della nuova Serie 5 partono da 66.800 euro per la versione benzina. Nel 2024 arriverà anche la versione Touring.

