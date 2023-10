Jeep Avenger, ecco il nuovo “maratoneta”

Jeep tira la volata alla Torino City Marathon . Il brand superstar della galassia Stellantis è, per il secondo anno, il Major sponsor della maratona che si correrà all’ombra della Mole il prossimo 5 novembre. Un appuntamento importante e molto atteso, per la città, per gli sportivi, agonisti e non, sotto la regia organizzativa di team Marathon e Torino Road Runners ASD . È anche un segnale forte della presenza del brand Jeep nel mondo dello sport popolare, peraltro con un preciso impegno sociale: parte di ogni quota di iscrizione della Torino City Run verrà infatti devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus.

Jeep avenger alla Torino City Marathon

L’evento è stato presentato nella cornice del centro cittadino: una nuovissima ed ecologica Jeep Avenger elettrica ha simbolicamente tirato la volata a un gruppo di maratoneti, donne e uomini. Tre i livelli di competizione, su distanze differenti in modo che tutti possano puntare su possibilità e obiettivi individuali: «Il 5 novembre i maratoneti affronteranno un tracciato inedito con partenza e arrivo nella maestosa Piazza Castello, sulla distanza classica. Nella stessa mattina si correranno anche la mezza maratona, la Torino Half Marathon su 21,097 km, e la Torino City Run, la stracittadina non competitiva di 7 km, in modo che runner e camminatori possano interpretare al meglio la propria passione», spiegano gli organizzatori.

Lo stesso spirito di resilienza e volontà

La Torino City Marathon, sulla classica distanza dei km 42,195, prevede anche un omaggio a quello che negli anni è stato l’epicentro della produttività automobilistica italiana: la corsa passerà lungo gli storici muri di Mirafi ori e toccherà il Design Studio Jeep Europe di via Plava dove è stata disegnata la nuova Jeep Avenger, il primo Suv 100% del Marchio Jeep concepito fuori dal territorio degli Stati Uniti. «Jeep è il brand più affine al mondo degli sport di resistenza e della maratona: i nostri Suv sono famosi nel mondo perché dimostrano da oltre 80 anni di saper affrontare ogni sfida nella massima sicurezza e divertimento, con lo stesso spirito di resilienza e volontà che anima i podisti - ha commentato Novella Varzi, manager Jeep Italia. Siamo orgogliosi di contribuire con Team Marathon e al fi anco della Fondazione Piemontese alla Ricerca sul Cancro Onlus. A Torino giochiamo in casa e grazie al percorso del brand verso la libertà a zero emissioni possiamo idealmente sfi lare in città in modalità elettrica con la nostra gamma di Suv 4xe Plug-In Hybrid, le vetture ibride plug-in più vendute in Italia, a proprio agio in centro così come nell’off-road più estremo».

